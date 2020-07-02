Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.
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Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
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Pravda.Ru вчера в 07:51
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Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
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BFM.ru 05:40
Общество
ЦИК обновил данные по явке на голосование по Конституции
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Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов
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Политика
Парламент Черногории легализовал однополые браки
Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
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На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
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Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Политика
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Статус собора Святой Софии в госсовете Турции обсудили за 17 минут
Заседание по вопросу изменения статуса собора Айя-София состоялось в госсовете Турции, 2 июля сообщает телеканал CNN Turk.
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На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
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Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
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Кремль отказался от «разбора полетов» в регионах с низкой явкой
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В Петербурге подтверждены смерти 25 мужчин и 20 женщин от коронавируса
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Машины безопасности в Формуле-1 выкрасили в радужный флаг
Накануне рестарта сезона 2020 года организаторы Формулы-1 показали автомобиль безопасности и медицинскую машину, которые планируется использовать в ходе нынешнего чемпионата.
Daily-Motor.Ru 05:23
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Голосование: Путин победил, но ненцы пошли против Кремля
Почти 54% избирателей НАО даже при существующей процедуре голосования высказались против поправок.
Свободная Пресса 01:29
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В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777
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Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
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США заставили Intel приостановить поставки продукции крупному производителю серверов
По сообщению источника, компания Intel приостановила поставки своей продукции компании Inspur.
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