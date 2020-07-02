Энергетика

ТАССТАССЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.
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Запасы нефти США снизились на 7,2 млн баррелей

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Мэр Якутска проголосовала против поправок

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ЦИК обновил данные по явке на голосование по Конституции

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На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
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Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет устраивать "разбор полетов" в регионах, которые показали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.
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В Северной столице 2 июля зарегистрировано еще 45 случаев смерти от коронавируса.
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Машины безопасности в Формуле-1 выкрасили в радужный флаг

Накануне рестарта сезона 2020 года организаторы Формулы-1 показали автомобиль безопасности и медицинскую машину, которые планируется использовать в ходе нынешнего чемпионата.
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Голосование: Путин победил, но ненцы пошли против Кремля

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В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777

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