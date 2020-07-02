Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

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