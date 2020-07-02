Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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RT на русском 04:33
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Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Российские хоккеисты не попали в сборную всех времен
Российские хоккеисты не попали в символическую сборную все времен среди игроков, выступавших на чемпионатах мира, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).
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Оклады сотрудников силовых ведомств поручил повысить Мишустин
В октябре 2019 года оклады силовиков и военнослужащих уже были повышены на 4,3%. Это было сделано в соответствии с заявлением президента РФ Владимира Путина.
Цензуры.Нет 30 июня в 08:13
Экономика
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Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
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Путин назвал сроки принятия закона о звании «Город трудовой доблести»
Первое решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
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Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
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Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
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Жители Волгоградской области проголосовали за переход на московское время
По предварительным данным, более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход с местного на московское время, против – 34%, сообщил на совещании по итогам голосования по правкам к Конституции РФ и опросу о времени депутат облдумы Сергей Булгаков.
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Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
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