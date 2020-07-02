Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.
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Cyberpunk 2077 запустится только на Windows 7 и Windows 10
Компьютерная версия Cyberpunk 2077 использует DirectX 12 в качестве единственного API, а поэтому её можно запустить только на Windows 7 и Windows 10.
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В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%
Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" снизилась на 0,5 процентного пункта - до 3,3%. При открытии вклада на срок более двух лет ставка составит уже 2,65%, а не 3,15%, как раньше.
РИА Новости 06:03
Политика
«Голос» критически оценил прошедшее голосование по поправкам
Наблюдатели оценивали голосование на соответствие российским конституционным и международным стандартам, которые в кратком виде сформулировали в «Матрикуле общероссийского голосования».
Форпост Северо-Запад 04:19
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года.
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Общество
Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков в июле
Почти 7,5 миллиарда рублей правительство выделит для финансирования в июле президентских выплат врачам, медицинскому персоналу и водителям скорых, непосредственно оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета 05:45
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайа Лабафом
Главную роль в картине исполнил американский актёр Шайа Лабаф.
News.ru 05:51
Происшествия
В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Футбол
Веденеев считает, что в Англии не поставили бы пенальти на Ракицком
Экс-полузащитник «Зенита», чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев прокомментировал победу команды над «Тамбовом» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.
Спорт-Экспресс 05:30
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 30 июня в 10:10
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
Общество
В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина
Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
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«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Здоровье
Москвичам дали совет по укреплению иммунитета во время коронавируса
Заведующий кафедрой нормальной физиологии Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин дал москвичам совет по укреплению иммунитета во время распространения коронавируса.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Происшествия
В Петербурге группа молодых людей осуществила сожжение флага России
Инцидент случился в Кировском районе Санкт-Петербурга. Молодые люди в количестве нескольких человек сожгли флаг России.
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Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
РБК 00:25
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Игры
Разработка Resident Evil Village завершена на 60% — авторы раскрыли новые подробности об игре
CyberSport.ru 05:39
Политика
Поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших
ЦИК объявил о 100% обработки бюллетеней Москва, 2 июля. В России закончился подсчет бюллетеней голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Культура
Киноакадемия США пригласила более 800 новых членов из 68 стран
В Киноакадемию США пригласили более 800 создателей кино, внесших существенный вклад в кинематограф.
Москва 24 вчера в 09:57
Политика
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
РБК 06:02
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru вчера в 14:00
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На озере Тургояк запретили кататься на катерах
В Челябинской области ввели запрет на использование катеров с двигателями внутреннего сгорания на озере Тургояк.
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Политика
В Кремле сочли триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидала, что на фоне пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона будут такие высокие показатели явки на голосовании по поправкам в Конституцию.
Дождь 06:06
Общество
Сотни мертвых слонов найдены в Ботсване
Российская газета вчера в 22:40