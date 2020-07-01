Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.
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Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
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Газета.Ru вчера в 15:11
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
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В Новосибирской области больше 100 человек умерли от коронавируса
В Новосибирской области за минувшие сутки заболело коронавирусом 92 человека. Всего же зараженных в регионе 6177.
ИА 1-Line 02:27
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
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Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика
ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
РИА Новости 02:35
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Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
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Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
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Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
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Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске
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