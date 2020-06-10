По данным EIA (.pdf), запасы сырой нефти за неделю до 5 июня выросли на 5,7 млн баррелей, до 538,1 млн, больше всего в истории, не считая стратегических запасов США. Ранее Саудовская Аравия повысила цены на экспорт сырой нефти, это самое значительное повышение по крайней мере за два десятилетия.

Запасы нефти в США за неделю увеличились до исторического рекорда

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