Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЗапасы нефти в США за неделю увеличились до исторического рекорда

По данным EIA (.pdf), запасы сырой нефти за неделю до 5 июня выросли на 5,7 млн баррелей, до 538,1 млн, больше всего в истории, не считая стратегических запасов США. Ранее Саудовская Аравия повысила цены на экспорт сырой нефти, это самое значительное повышение по крайней мере за два десятилетия.
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В США скопилось рекордно много нефти

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Американские запасы нефти возросли до рекордных показателей

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В Китае решили главную проблему Tesla

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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Политика

Система пенсионного обеспечения в России изменится с 1 июля

Еще одна корректировка системы пенсионного обеспечения в России произойдет с 1 июля 2020 года.
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Суд отправил Ефремова под домашний арест

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Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
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ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

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Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

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Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска

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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

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В оговорке Путина нашли название нового министерства

Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
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Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
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США намерены построить ледокольный флот

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В Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%

С 1 июля в Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%. Об этом в среду, 10 июня, на совещании с главами городов и районов рассказала министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц.
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Решение вступило в законную силу Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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