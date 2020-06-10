Энергетика
КоммерсантъЗапасы нефти в США за неделю увеличились до исторического рекорда
По данным EIA (.pdf), запасы сырой нефти за неделю до 5 июня выросли на 5,7 млн баррелей, до 538,1 млн, больше всего в истории, не считая стратегических запасов США. Ранее Саудовская Аравия повысила цены на экспорт сырой нефти, это самое значительное повышение по крайней мере за два десятилетия.
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Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Политика
Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому
Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
Технологии
«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст
Мир новостей 09 июня в 10:01
Общество
В Сент-Поле демонстранты свалили с пьедестала статую Колумба
Участники протестов в городе Сент-Пол (штат Миннесота) в среду свалили с постамента статую Христофора Колумба.
ТАСС 01:23
Общество
В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
Общество
В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле
В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 12:43
Здоровье
Главврач Боткинской больницы назвал лекарства для лечения коронавируса
По словам Гусева, противомалярийные лекарства могут привести к осложнениям при сердечно-сосудистых заболеваниях.
iReactor вчера в 13:51
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Происшествия
112: записи видеокамер в любимом баре Ефремова «исчезли»
Телеграм-канал "112" сообщает, что сотрудники бара в Плотниковом переулке утверждают, что актер Михаил Ефремов в день перед смертельным ДТП не приобретал у них алкоголь.
Московский Комсомолец вчера в 15:58
Общество
Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
Общество
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
ТАСС вчера в 14:37
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Спорт
Бах: тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 16:17
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Космос
Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
RT на русском вчера в 19:28
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 13:49
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Доля Сбербанка в 2ГИС составит 72%, еще 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта.
Коммерсантъ 02:05
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета 08 июня в 09:04
Экономика
Первый канал полностью погасил долги перед «Останкино»
Задолженность Первого канала перед телевизионным техническим центром "Останкино" была полностью погашена в соответствии со счетами.
Экономика сегодня вчера в 13:53
Экономика
В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор
У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства.
РБК 01:26
Общество
Врач назвала способ борьбы с сединой
Ранней сединой сегодня вряд ли кого-то удивишь.
РИА Новости вчера в 19:02
Происшествия
В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия
«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ
Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО 09 июня в 14:03
Футбол
Александр Самедов рассказал, как в детстве боялся скинхедов
Экс футболист сборной России Александр Самедов рассказал, как в детстве боялся скинхедов.
Спорт день за днем 02:01