Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЗапасы нефти в США за неделю увеличились до исторического рекорда

По данным EIA (.pdf), запасы сырой нефти за неделю до 5 июня выросли на 5,7 млн баррелей, до 538,1 млн, больше всего в истории, не считая стратегических запасов США. Ранее Саудовская Аравия повысила цены на экспорт сырой нефти, это самое значительное повышение по крайней мере за два десятилетия.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В США скопилось рекордно много нефти

Lenta.ruвчера в 14:02

Американские запасы нефти возросли до рекордных показателей

Газета.Ruвчера в 10:54

Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,7 млн баррелей

Rambler News Serviceвчера в 11:25

Запасы нефти в США достигли исторического рекорда

RT на русскомвчера в 11:08

Минэнерго США сообщило о рекордных запасах нефти в стране

Известиявчера в 10:58

Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня

РБКвчера в 13:07

Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,72 млн баррелей

ТАССвчера в 10:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
906
Политика

Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
3
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
29
Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
1K
Технологии

«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст

Мир новостей 09 июня в 10:01
75
Общество

В Сент-Поле демонстранты свалили с пьедестала статую Колумба

Участники протестов в городе Сент-Пол (штат Миннесота) в среду свалили с постамента статую Христофора Колумба.
ТАСС 01:23
18
Общество

В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
245
Происшествия

В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

ТАСС 01:50
15
Общество

В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле

В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 12:43
4
Здоровье

Главврач Боткинской больницы назвал лекарства для лечения коронавируса

По словам Гусева, противомалярийные лекарства могут привести к осложнениям при сердечно-сосудистых заболеваниях.
iReactor вчера в 13:51
84
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
367
Происшествия

112: записи видеокамер в любимом баре Ефремова «исчезли»

Телеграм-канал "112" сообщает, что сотрудники бара в Плотниковом переулке утверждают, что актер Михаил Ефремов в день перед смертельным ДТП не приобретал у них алкоголь.
Московский Комсомолец вчера в 15:58
11
Общество

Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
3
Общество

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
144
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

ТАСС вчера в 14:37
2,5K
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,3K
Спорт

Бах: тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 16:17
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
775
Космос

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

RT на русском вчера в 19:28
337
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
147
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 13:49
120
Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Доля Сбербанка в 2ГИС составит 72%, еще 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта.
Коммерсантъ 02:05
41
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
39
Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета 08 июня в 09:04
43
Экономика

Первый канал полностью погасил долги перед «Останкино»

Задолженность Первого канала перед телевизионным техническим центром "Останкино" была полностью погашена в соответствии со счетами.
Экономика сегодня вчера в 13:53
65
Экономика

В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор

У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства.
РБК 01:26
Общество

Врач назвала способ борьбы с сединой

Ранней сединой сегодня вряд ли кого-то удивишь.
РИА Новости вчера в 19:02
5
Происшествия

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Газета.Ru вчера в 14:56
603
Происшествия

«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ

Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО 09 июня в 14:03
133
Футбол

Александр Самедов рассказал, как в детстве боялся скинхедов

Экс футболист сборной России Александр Самедов рассказал, как в детстве боялся скинхедов.
Спорт день за днем 02:01
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное