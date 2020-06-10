По данным EIA (.pdf), запасы сырой нефти за неделю до 5 июня выросли на 5,7 млн баррелей, до 538,1 млн, больше всего в истории, не считая стратегических запасов США. Ранее Саудовская Аравия повысила цены на экспорт сырой нефти, это самое значительное повышение по крайней мере за два десятилетия.

Запасы нефти в США за неделю увеличились до исторического рекорда

Политика Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости. 3

Политика Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи. 1K

Общество В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук». 4

Происшествия 112: записи видеокамер в любимом баре Ефремова «исчезли» Телеграм-канал "112" сообщает, что сотрудники бара в Плотниковом переулке утверждают, что актер Михаил Ефремов в день перед смертельным ДТП не приобретал у них алкоголь. 11

Общество Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц. 3

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России. 1,3K

Спорт Бах: тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады, передает Reuters.

Экономика Сбербанк договорился о покупке 2ГИС Доля Сбербанка в 2ГИС составит 72%, еще 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта. 41

Космос Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней. 43

Экономика В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства.