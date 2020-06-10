В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).

Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня

Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 572

Общество «Морской старт» договаривается с покупателем S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch. 17

Экономика Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. 103

Политика Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер» Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер». 78

Происшествия В Липецкой области из реки достали тела двух парней В Липецкой области 10 и 11 июня из реки Быстрая Сосна водолазы областного управления государственной противопожарной спасательной службы достали тела двух парней.

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

Происшествия Посадивший сына на цепь житель Кубани приговорен к трем годам колонии Житель Краснодарского края, который в 2019 году неоднократно сажал своего сына на цепь, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей.

Происшествия Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП. 1

Общество С 16 июня в России откроются парки при музеях-заповедниках В четверг, 11 июня, министр культуры Ольга Любимова подписала указ, которым разрешила с 16 июня открыться федеральным музеям-заповедникам.

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 639

Политика Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".

Армия и оружие МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом «10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter. 5

Здоровье Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек. 58

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,8K

Политика Претендент на пост президента Белоруссии заявил, что продолжит борьбу Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, экс-глава Белгазпромбанка, где в четверг проходит обыск в рамках уголовного дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, заявил, что у правоохранителей нет прямого компромата на него, и он нацелен на "продолжение борьбы" в рамках избирательной кампании.

Футбол РФС получил деньги для российских школ за трансфер Головина в «Монако» Российский футбольный союз (РФС) получил выплаты для двух детско-юношеских футбольных школ, принявших участие в воспитании полузащитника сборной России Александра Головина, который в 2018 году перешел в «Монако». 1