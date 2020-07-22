Энергетика

ToDay News UfaToDay News UfaЗапасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Как сообщает ToDay News Ufa, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах Америки за последнюю неделю выросли почти на пять миллионов баррелей. Напоминаем, что на семнадцатое июля этого года показатели составили пятьсот тридцать шесть миллионов баррелей.
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