Как сообщает ToDay News Ufa, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах Америки за последнюю неделю выросли почти на пять миллионов баррелей. Напоминаем, что на семнадцатое июля этого года показатели составили пятьсот тридцать шесть миллионов баррелей.

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

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