Энергетика
ToDay News UfaЗапасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Как сообщает ToDay News Ufa, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах Америки за последнюю неделю выросли почти на пять миллионов баррелей. Напоминаем, что на семнадцатое июля этого года показатели составили пятьсот тридцать шесть миллионов баррелей.
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Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
Происшествия
Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена
Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена.
Российская газета 07:29
Армия и оружие
«Абрамсы» и «Джавелины» в США уничтожили три новейших украинских танка
Сообщается, что остальные три были уничтожены во время тестов с помощью танков «Абрамс» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
ФАН 21 июля в 07:06
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Кино
Вышел трейлер российской фантастики «Вратарь Галактики»
В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вратарь Галактики".
Piter.tv 07:11
Здоровье
Гусев анонсировал продолжение смягчения ограничений в Воронеже
За весь период пандемии в Воронежской области выявлено 10 тысяч 347 случаев заболевания КОВИД-19, из них 54,9% – это работающие граждане.
Evo-rus.com 07:57
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Политика
В ЕС предупредили о риске провала переговоров с Британией по Brexit
Объективный риск не достигнуть соглашения с Великобританией по будущим отношениям существует, заявил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.
РИА Новости 07:40
Здоровье
Главный санврач Казахстана: в стране не может быть 2 млн инфицированных
Есмагамбетова полагает, что даже если учесть всех, у кого коронавирус не был подтвержден ПЦР-тестом, а также переболевших в легкой форме и бессимптомных носителей, общее число будет значительно меньше двух миллионов.
Евразия Daily 06:38
Футбол
Шесть футболистов «Спартака» могут перейти в аренду в «Химки»
Группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды.
News.ru вчера в 11:25
Политика
Офис российской политической партии обнаружили в трансформаторной будке
Офис политической организации "Народ против коррупции" оказался по адресу трансформаторной будки.
Газета.Ru 07:59
Армия и оружие
Румынские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Интерфакс 07:24
Футбол
Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
Чемпионат 08:13
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Матвиенко: закон о трехдневном голосовании поддержат в СФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания высказала свое мнение по поводу принятия закона о трехдневном голосовании.
ФедералПресс 07:35
Политика
США и страны Балтии обвинили Россию в попытках переписать историю
Руководители внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов, Латвии, Литвы и Эстонии выпустили совместное заявление, в котором обвинили РФ в «попытках извратить» исторические события.
Наша версия 05:41
Кино
Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях
Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев — «Иллюминаты».
Телепрограмма 03:48
Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Гаджеты
Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android
Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 05:13
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58