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ТАСС
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов на 2,2 млн баррелей.В источнике
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Росбалт

Цены на нефть повышаются, Brent стремится к $45 за баррель

Росбалт02:59
Взгляд.ру

Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Взгляд.рувчера в 01:29
Экономика сегодня

Котировки Brent выросли до 44,41 доллара за баррель

Экономика сегодня02:18
URA.Ru

Новости кризиса 23 июля. Россиянам будут платить за отдых на родине, пособия на детей предлагают сделать ежемесячными, льготную ипотеку могут продлить

URA.Ru00:00
ПРАЙМ

Цены на нефть коррекционно растут после снижения на статистике из США

ПРАЙМ01:05
Телеканал 360°

Аналитики сообщили о росте цен на нефть марки WTI

Телеканал 360°вчера в 05:09
Московский Комсомолец

Нефть вновь стала дорожать

Московский Комсомолец01:47

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ02:00
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину

Британская пресса разочарована: никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет (а то ведь непонятно, как же могли британцы проголосовать за выход из ЕС, когда против была большая часть политической элиты, почти вся пресса и Сити), хотя и говорится о попытках повлиять на референдум о независимости Шотландии.
РИА Новости01:00

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия01:42
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Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новостивчера в 13:21
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«Рубин» объявил о расставании с футболистами Марковым, Сантосом и Плиевым

Футбольный клуб "Рубин" на своем официальном сайте объявил о расставании с защитниками Константином Плиевым, Николаем Поярковым, Пабло Сантосом и нападающим Евгением Марковым в связи с истечением сроков арендных соглашений.
РИА Новости02:49

Гей-журнал проведет первую церемонию Gayming Awards — на ней выберут лучших ЛГБТК-стримера, персонажа и игру

Гей-журнал Gayming Magazine анонсировал церемонию Gayming Awards, на которой наградит разработчиков за лучшие проявления ЛГБТК-культуры в видеоиграх, а также отметит самых ярких представителей меньшинств в стриминге за 2020 год.
CyberSport.ruвчера в 14:42