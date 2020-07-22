Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов на 2,2 млн баррелей.В источнике
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