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ТАСС
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов на 2,2 млн баррелей.В источнике
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Московский Комсомолец

Нефть вновь стала дорожать

Московский Комсомолец01:47
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются на данных из США

Росбалтвчера в 07:57
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

ТАССвчера в 10:47
Финмаркет

Запасы нефти в США выросли за период с 10 июля по 17 июля на 4892 тыс. баррелей, бензина - упали на 1802 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:31
Profinance.ru

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ruвчера в 10:54
ПРАЙМ

Цены на нефть коррекционно растут после снижения на статистике из США

ПРАЙМ01:05
Взгляд.ру

Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Взгляд.рувчера в 01:29

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Газета.Ru21 июля в 14:03
2,3K

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ruвчера в 13:00
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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«Захваченный» схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь

На Урале продолжается исход насельниц из Среднеуральского женского монастыря, захваченного в середине июля духовником обители, бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), сообщил религиовед Роман Силантьев со ссылкой на источники в монастыре.
Интерфаксвчера в 09:28
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
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СМИ узнали о планах владельцев группы «Шоколадница» поделить активы

Владельцы группы компаний «Шоколадница», которая включает в себя сеть одноименных кафе, «Кофе Хаус», «Ваби Саби», точки KFC, Pizza Hut и Panda Express (развиваются по франшизе) и компанию ArenaFoodsCatering, собираются разделить активы.
РБК01:34

Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android

Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
Asteraвчера в 12:45
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Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости20:20
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