Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Смотрите также
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
По иску на 4,5 млрд рублей арестованы 65 брендов Natura Siberica
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
«Захваченный» схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения
Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android
Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами
В России предложили запретить брать кредиты через приложения
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов на 2,2 млн баррелей.В источнике
Подробнее о событии