Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов на 2,2 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Происшествия
Установлена личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
Украинским стражам правопорядка удалось установить личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве.
Ридус 06:50
Происшествия
ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
Lenta.ru 06:37
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Общество
В Петербурге 17 выпускников написали два экзамена на 200 баллов
По предварительной информации, в Петербурге 17 выпускников написали две работы на 200 баллов.
АБН 07:12
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.
REGNUM 07:34
Здоровье
Доктор Мясников опроверг слухи о вреде кофе
Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» развеял наиболее популярные мифы о кофе.
Городовой 20 июля в 06:33
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Компания Ford вдвое увеличила объемы производства нового Bronco в исполнении First Edition.
Автостат 03:58
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус
Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус.
Inc-news.ru вчера в 11:52
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
RT на русском 03:51
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Происшествия
Калининградец пожаловался на полицейских, по ошибке обыскавших его квартиру
Позднее выяснилось, что силовики ворвались к калининградцу по ошибке, спутав его с администратором одной из локальных групп в соцсетях, где было опубликовано видео с оскорблением полицейского.
ЗакC.Ру 06:15
Футбол
Митрюшкин покинул «Монако» и может вернуться в Россию
Отмечается, что Митрюшкин может продолжить карьеру в России.
Нева Спорт вчера в 07:49
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:11
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Общество
Бастрыкин: у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям.
Коммерсантъ 07:48
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия
У драмтеатра в Калининграде нашли противотанковую мину
Русский Запад 07:31
Интернет
Сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google
Сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google и обвинил их в допущении размещения мошеннических материалов от его имени.
РБК 03:30
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Общество
Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов
Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
RT на русском 04:29
Происшествия
Бывший охранник концлагеря под Гданьском получил условный срок
В Германии к двум годам условного заключения Земельный суд Гамбурга приговорил 93-летнего Бруно Д. Как сообщает немецкая пресса, в годы Второй мировой войны (с 9 августа 1944 года по 26 апреля 1945-го) он был охранником в концлагере Штуттгоф под Гданьском.
Вести.Ru 06:41
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com 21 июля в 11:40