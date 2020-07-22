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ТАСС
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов на 2,2 млн баррелей.В источнике
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Московский Комсомолец

Нефть вновь стала дорожать

Московский Комсомолец01:47
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

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Новости кризиса 23 июля. Россиянам будут платить за отдых на родине, пособия на детей предлагают сделать ежемесячными, льготную ипотеку могут продлить

URA.Ru00:00
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Котировки Brent выросли до 44,41 доллара за баррель

Экономика сегодня02:18
ИА Красная Весна

Цены на нефть продолжили рост

ИА Красная Весна01:03
ПРАЙМ

Цены на нефть коррекционно растут после снижения на статистике из США

ПРАЙМ01:05
Телеканал 360°

Аналитики сообщили о росте цен на нефть марки WTI

Телеканал 360°вчера в 05:09
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В Германии на живом концерте проведут «коронавирусный эксперимент»

Немецкие ученые готовятся провести на одном из живых концертов «коронавирусный эксперимент», целью которого будет понять, насколько безопасно можно проводить крупные культурные и спортивные мероприятия.
В Германии на живом концерте проведут «коронавирусный эксперимент»
Культуромания21 июля в 14:01
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Свердловский министр скончался после выявления у него коронавируса

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев скончался после выявления у него нового коронавируса, сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
Rambler News Serviceвчера в 08:03
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СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском22:30
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НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона

Нью-Йорк, США, 21 июля 2020, 20:34 — REGNUM НХЛ на своем официальном сайте объявила имена игроков, которые будут претендовать на приз самому ценному хоккеисту прошедшего регулярного чемпионата «Харт Мемориал Трофи».
REGNUM21 июля в 13:34
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