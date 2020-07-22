Энергетика
Evo-rus.comЗапасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Агентство Bloomberg провело опрос среди аналитиков, и оказалось, что они предполагали, что запасы нефти сократятся на 2,2 млн баррелей.
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Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Происшествия
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
Политика
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
РИА Новости 14:02
Экономика
Все сбережения потратили в кризис 8% россиян
В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).
РБК 12:33
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Наука
В Британии создали неразрезаемый материал для сейфов и замков
Уфимские Заметки 21 июля в 01:43
Общество
Посол Армении заявил о пропаже армянских товаров из сети «Твой дом»
По данным посла Армении в России Вардана Тоганяна, армянские товары убрали с прилавков торговых центров сети «Твой дом», которая принадлежит российско-азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову.
Телеканал RTVI 13:33
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Технологии
В «Юле» отрицают утечку данных пользователей
В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
Коммерсантъ 13:48
Космос
«Роскосмос» сообщил о создании сверхлегкой ракеты к 2024 году
Российские частные инновационные компании создадут к 2024 году сверхлегкую ракету-носитель, сообщил первый заместитель руководителя «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.
Коммерсантъ 14:01
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
Общество
Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря
Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
РИА Новости 12:19
Гаджеты
Asus представила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
Компания ASUS презентовала геймерский смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
Piter.tv 05:19
Политика
Захарова заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений
Вечерняя Москва 11:48
Политика
Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями
«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Стоит отметить, что проектом оборонного бюджета предусмотрена обязанность администрации США ужесточить санкции в отношении газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Уточняется, что двести девяносто пять конгрессменов поддержали проект оборонного бюджета на семьсот сорок миллиардов пятьсот миллионов долларов, сто двадцать пять депутатов проголосовали против.
Страна Советов on-line 13:32
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com 10:21
Общество
В Петербурге запретят продажу алкоголя в небольших барах и кафе
В Санкт-Петербурге с января 2021 г. запретят розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, в частности в барах, ресторанах, кафе и буфетах площадью менее 50 кв. м. Такой закон подписал губернатор Александр Беглов.
Ведомости 11:57
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн 13:15
Футбол
«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал несколько постов после комментария главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи о спорных моментах в играх с участием красно-белых.
Спорт-Экспресс 14:06
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина отпустил заложника
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина отпустил полицейского, сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев.
SM News 08:53
Футбол
Дзюба подвел итоги завершившегося сезона РПЛ
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новый пост в инстаграме, подведя итоги минувшего сезона РПЛ.
Metaratings 09:27
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный баскетболист Янис Тимма сделал предложение поп-певице Анне Седоковой. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками.
iReactor 02:34