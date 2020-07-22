Агентство Bloomberg провело опрос среди аналитиков, и оказалось, что они предполагали, что запасы нефти сократятся на 2,2 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

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