Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comЗапасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Агентство Bloomberg провело опрос среди аналитиков, и оказалось, что они предполагали, что запасы нефти сократятся на 2,2 млн баррелей.
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Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

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Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
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Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

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Украина, РФ и ОБСЕ договорились о прекращении огня в Донбассе

SNG.Today 02:30
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Все сбережения потратили в кризис 8% россиян

В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).
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Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
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В Британии создали неразрезаемый материал для сейфов и замков

Уфимские Заметки 21 июля в 01:43
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Общество

Посол Армении заявил о пропаже армянских товаров из сети «Твой дом»

По данным посла Армении в России Вардана Тоганяна, армянские товары убрали с прилавков торговых центров сети «Твой дом», которая принадлежит российско-азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову.
Телеканал RTVI 13:33
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Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
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Технологии

В «Юле» отрицают утечку данных пользователей

В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
Коммерсантъ 13:48
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Космос

«Роскосмос» сообщил о создании сверхлегкой ракеты к 2024 году

Российские частные инновационные компании создадут к 2024 году сверхлегкую ракету-носитель, сообщил первый заместитель руководителя «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.
Коммерсантъ 14:01
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
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Общество

Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря

Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
РИА Новости 12:19
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Гаджеты

Asus представила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3

Компания ASUS презентовала геймерский смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
Piter.tv 05:19
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Политика

Захарова заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений

Вечерняя Москва 11:48
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Политика

Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
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Политика

Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

Стоит отметить, что проектом оборонного бюджета предусмотрена обязанность администрации США ужесточить санкции в отношении газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Уточняется, что двести девяносто пять конгрессменов поддержали проект оборонного бюджета на семьсот сорок миллиардов пятьсот миллионов долларов, сто двадцать пять депутатов проголосовали против.
Страна Советов on-line 13:32
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Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

Evo-rus.com 10:21
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Общество

В Петербурге запретят продажу алкоголя в небольших барах и кафе

В Санкт-Петербурге с января 2021 г. запретят розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, в частности в барах, ресторанах, кафе и буфетах площадью менее 50 кв. м. Такой закон подписал губернатор Александр Беглов.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
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Футбол

«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал несколько постов после комментария главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи о спорных моментах в играх с участием красно-белых.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
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Захвативший полицейского в Полтаве мужчина отпустил заложника

Захвативший полицейского в Полтаве мужчина отпустил полицейского, сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев.
SM News 08:53
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Футбол

Дзюба подвел итоги завершившегося сезона РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новый пост в инстаграме, подведя итоги минувшего сезона РПЛ.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный баскетболист Янис Тимма сделал предложение поп-певице Анне Седоковой. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками.
iReactor 02:34
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