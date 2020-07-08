Энергетика
ПРАЙМЗапасы нефти в США за неделю выросли на 1,1%, лучше прогноза
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 2,2 миллиона баррелей, до 47,8 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США снизились на 4,8 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
В Крыму суд арестовал четверых участников «Хизб ут-Тахрир»
7 июля ФСБ задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК вчера в 12:49
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия вчера в 19:48
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК 05:49
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Полиция Сеула заявила о поисках пропавшего мэра Сеула
Поиски мэра Сеула (Южная Корея) Пак Вон Суна, которого объявили пропавшим, ведет полиция, 9 июля сообщило информационное агентство Younhap.
ИА Красная Весна 06:13
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Здоровье
Межведомственные группы на Алтае возобновят работу по поиску очагов коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп для предупреждения распространения коронавируса.
ТАСС 05:03
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Шоу-бизнес
Прилучный стал носить кольцо на месте тату в честь союза с Муцениеце
Пользователи соцсетей считают, что наколка сильно раздражает Карпович, и девушка настояла на том, чтобы Прилучный стал носить на этом месте кольцо.
WomanHit.ru 06:03
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
Здоровье
Раскрыты причины всплеска коронавируса в Самарской области
В территориальном управлении Роспотребнадзора по Самарской области разъяснили, почему в регионе резко увеличилось количество заболевших коронавирусом.
КТВ-Луч 02:56
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Футбол
Уткин прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Порье заявил, что и второй раз победит Гэтжи. Первый раз он побеждал его в 2019 году.
ГЛАС.RU 05:34
Культура
Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка
Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела права на 52 серии, которые предстоит произвести в 2020-2022 году.
ToDay News Ufa 05:32
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Общество
Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова
РИА Новости 04:39
Общество
Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят
Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
Невские Новости вчера в 19:26