Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 2,2 миллиона баррелей, до 47,8 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США снизились на 4,8 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,1%, лучше прогноза

Происшествия Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области". 3,1K

Происшествия В Крыму суд арестовал четверых участников «Хизб ут-Тахрир» 7 июля ФСБ задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 4

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. 37

Общество В Красноярском крае продлили режим ограничений Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 55

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 21

Происшествия Полиция Сеула заявила о поисках пропавшего мэра Сеула Поиски мэра Сеула (Южная Корея) Пак Вон Суна, которого объявили пропавшим, ведет полиция, 9 июля сообщило информационное агентство Younhap.

Футбол «Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова "Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса 63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 88

Экономика Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.

Здоровье Раскрыты причины всплеска коронавируса в Самарской области В территориальном управлении Роспотребнадзора по Самарской области разъяснили, почему в регионе резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. 24

Общество В России предложили запретить алкоголь в поездах Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах. 162

Футбол Уткин прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном Ранее ГЛАС сообщал о том, что Порье заявил, что и второй раз победит Гэтжи. Первый раз он побеждал его в 2019 году.

Политика Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne. 156

Происшествия Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга. 12