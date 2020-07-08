Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЗапасы нефти в США за неделю выросли на 1,1%, лучше прогноза

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 2,2 миллиона баррелей, до 47,8 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США снизились на 4,8 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей.
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