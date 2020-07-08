Энергетика
ПРАЙМЗапасы нефти в США за неделю выросли на 1,1%, лучше прогноза
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 2,2 миллиона баррелей, до 47,8 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США снизились на 4,8 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских осудят за групповое изнасилование
Представители ведомства рассказали в четверг, 9 июля, о завершении судебных прений по делу о групповом изнасиловании.
ГЛАС.RU 05:31
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Здоровье
Министр здравоохранения РФ приедет в Набережные Челны
Михаил Мурашко посетит два медучреждения Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко впервые посетит Набережные Челны в рамках рабочего визита.
Челнинские известия 06:00
Армия и оружие
В воздушно-космических силах России появится второй самолет «Премьер»
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» появится в ВКС, но точных сроков пока нет.
Neva.Today вчера в 17:40
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Авто
Автоэксперты назвали главные преимущества «механики» перед АКПП
Специалисты составили список безоговорочных преимуществ механической трансмиссии перед автоматической.
32CARS.ru вчера в 03:59
Происшествия
Около 200 литров отработанного мазута попало в реку Сайма в Сургуте
Отработанный мазут на площади до 250 кв. метров обнаружен в реке Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), всего в водоем попали около 200 литров мазута.
ТАСС 04:37
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
Происшествия
Дочь мэра Сеула сообщила о его пропаже. Полиция начала поиски
Полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как его дочь заявила о пропаже. Об этом пишет агентство Yonhap.
Дождь 06:42
Здоровье
Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом
Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
На совещании оперативного штаба 6 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила подходы по оценке эпидемической ситуации в иностранных государствах для решения вопроса о возобновлении авиасообщения — на основе таких критериев, как темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней и коэффициент распространенности инфекции.
РБК 05:49
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Здоровье
Раскрыты причины всплеска коронавируса в Самарской области
В территориальном управлении Роспотребнадзора по Самарской области разъяснили, почему в регионе резко увеличилось количество заболевших коронавирусом.
КТВ-Луч 02:56
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Во вторник, 7 июля, озвучены окончательные результаты опроса жителей Волгоградской области по вопросу перевода времени.
Evo-rus.com 07 июля в 09:26
Общество
В Кузбассе снизился показатель летальности коронавируса
По данным на 9 июля индекс летальности* коронавируса в Кузбассе составляет 0,5%. Таким образом он немного снизился — на 0,02%, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Газета Кемерова 06:16
Футбол
Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%
Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 05:47
Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.
Интерфакс 06:15
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Происшествия
Боец UFC устроил драку в ресторане и нокаутировал пожилого человека
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри устроил драку в ресторане, в ходе которой уложил на пол пожилого человека.
Lenta.ru 02:30
Здоровье
Названо условие второй волны коронавируса в России
Возможность второй волны коронавируса в России и в других странах зависит от соблюдения мер безопасности.
Lenta.ru 05:05
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро
В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
MobiDevices 04:16
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36