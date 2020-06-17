Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю выросли на 1,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 12 июня, увеличились на 1,2 млн баррелей — до 539,3 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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