Энергетика
Profinance.ruЗапасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей по данным API
Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: + 1, 6 млн; запасы бензина - 971 тыс.; запасы дистиллятов: + 2 млн.
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Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
МордовМедиа 10:01
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В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться после полученной мышечной травмы правого бедра, сообщает пресс-служба армейцев.
Спорт-Экспресс 10:07
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
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Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
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НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России.
Вести.Ru 14:02
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В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
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Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
ЖКХ
В Петербурге установлен новый размер тарифов ЖКХ
Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги – в этом году он составил 3,5 процента, что ниже установленного для города допущения на 0,3 процента.
Петербургский дневник 11:36
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Футбол
Стали известны условия нового контракта Месси с «Барселоной»
Спорт-Экспресс 07:35
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
Культура
Фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля
Фестиваль нового российского кино «Горький fest» в этом году пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, сообщают организаторы.
Аргументы и Факты 06:53
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело 15 июня в 10:54
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
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Суд оштрафовал медсестру из «Ленэкспо» за расстёгнутую молнию
Суд оштрафовал медсестру из «Ленэкспо» за расстёгнутую молнию. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Вести.Ru вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Профиль вчера в 01:39
Шоу-бизнес
Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 02:54