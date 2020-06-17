Энергетика
Rambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю выросли на 1,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 12 июня, увеличились на 1,2 млн баррелей — до 539,3 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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Общество
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:09
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Фигурное катание
Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21
Общество
Мосгоризбирком опроверг данные об отказах в УИК работать на голосовании
Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 15:23
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
Скончался второй пострадавший при крушении самолета в Одессе
Facebook Второй пострадавший при крушении легкомоторного самолета в Одессе скончался от полученных травм.
РЕН ТВ 12:23
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 15:07
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Фигурное катание
Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отец Александры Трусовой общался с ним относительно возможного перехода ещё в 2018 году.
RT на русском 15:08
Политика
Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР
Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год режим односторонних санкций против КНДР.
ТАСС 15:14
Экономика
Треть компаний в России проигнорировали господдержку
Около трети российских компаний проигнорировали предложенные правительством меры господдержки в кризис, поскольку посчитали их неэффективными.
Lenta.ru 06:07
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Здоровье
Врач назвал последствия заболевания коронавирусом
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.
Neva.Today 14:20
Экономика
Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Футбол
Нани: Роналду говорил мне, что может оказаться в MLS
Чемпионат 15:10
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Газета.Ru 01:20
Футбол
Игроки «Сити» и «Арсенала» и судья встали на одно колено перед матчем
Игроки обеих команд и арбитр Энтони Тэйлор встали на одно колено перед стартовым свистком в рамках акции «Жизни чернокожих имеют значение».
Sports.ru 15:36
Политика
Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
Известия 12:23
Происшествия
Попавший в ДТП внук экс-губернатора Ишаева сел за руль пьяным
В марте 2017 года Ишаев стал виновником ДТП на МКАД: столкнулись фура, легковой автомобиль и Mercedes внука бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
Известия 14:40
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52