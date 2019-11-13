Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 878 тыс. баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Газета.Ru 09:39
Футбол
Семак заявил, что «Зениту» было тяжело в матче с «Лионом»
Главный тренер петербургского «Зенита» прокомментировал победу над французским «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 15:56
Кино
Сериал «МакМафия» о русских эмигрантах стал лауреатом «Эмми»
Руководство американской телевизионной компании AMC объявило о том, что сериал «МакМафия» стал лауреатом международной премии «Эмми».
REGNUM 15:01
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
BFM.ru 09:28
Здоровье
Ученые: Самообследование не спасет от рака груди
Ученые подчеркнули, что самообследование не помогает спастись от рака груди, однако своевременное обнаружение недуга даст возможность начать лечение с более высокими шансами на успешное излечение.
Дни24 02:24
Футбол
Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»
С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.
Soccer.ru 07:07
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели 07:15
Гаджеты
Apple может покинуть российский рынок
В свою очередь, в Apple заявили, что, если закон будет принят, то компания покинет российский рынок, сообщает «Русская планета» со ссылкой на Росконтроль.
Экономика сегодня 02:47
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
РБК 10:29
Технологии
Twitter будет удалять неактивные аккаунты
Twitter рассылает электронные письма пользователям, которые в течение полугода не заходили в свои аккаунты.
ФедералПресс 01:14
Происшествия
В Брянске на Карачижской из-за страшного ДТП образовалась пробка
Яндекс.карты показывает, что на участке дороги возле школы №6 образовалась гигантская пробка.
Наш Брянск.Ru 06:09
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:14
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org вчера в 06:10
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
RT на русском 12:47
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина названа «Матерью России» на премии в Москве
Woman.ru вчера в 12:30
Политика
Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова
Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Красная весна вчера в 13:52
Наука
Ученые объяснили, зачем людям снятся кошмары
Ученые объяснили, зачем люди видят кошмары во сне, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 12:15
Футбол
Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича
Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 16:10
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК 15:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании
Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
Дни24 07:37
Происшествия
В Москве напали на основателя Conflict Intelligence Team
В Москве неизвестные избили основателя и руководителя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева.
Телеканал RTVI 08:51
Здоровье
Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса
Употребление снюса, табачного продукта для рассасывания, вызывает у детей и подростков никотиновую зависимость, провоцирует агрессивное поведение, а также ухудшает сон, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Российская газета 11:56
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Коммерсантъ 15:36
Шоу-бизнес
Селена Гомес сделала татуировку, как у Джастина Бибера
Поклонники артистки вспомнили, что бывший бойфренд Гомес Джастин Бибер ранее сделал себе такую же татуировку на ноге.
Srnsk вчера в 12:05
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости 16:09
Гаджеты
Redmi Note 8T с NFC и 18-ваттной зарядкой поступает в продажу в России
Сегодня в продажу на территории России поступает смартфон Redmi Note 8T, который предлагается в нашей стране в трех цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».
iXBT.com 16:01
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Общество
Фирменный поезд с душем и сенсорными кранами отправился в первый рейс
Скорый фирменный поезд № 71/72 «Белогорье», в составе которого находятся вагоны нового модельного ряда, отправился в первый рейс из Москвы в Белгород с Курского вокзала.
Вечерняя Москва 15:33