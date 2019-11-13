Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 878 тыс. баррелей.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

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