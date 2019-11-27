Энергетика
News.ruНефть дешевеет из-за роста запасов в США
По данным американского Министерства энергетики, в стране отмечен рост запасов нефти. За минувшую неделю они увеличились на 1,572 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 5,132 млн баррелей и дистиллятов — на 725 тыс. баррелей.
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Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Спорт
В ОКР считают, что отстранение от Олимпиады-2020 России не грозит
Напомним, 27 ноября антидопинговое агентство США (USADA) предложило полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020, заявив, WADA должно противодействовать «мошенническому и издевательскому поведению» в соответствии с правилами и олимпийскими ценностями.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
Политика
Глава МИД Германии заявил, что Европа нуждается в России как партнере
Глава германского МИД Хайко Маас считает, что Европе Россия необходима как партнер, даже несмотря на то, что она представляет собой конкурента европейской модели, передает РИА Новости.
Технологии
Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве
На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии
В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, который, предположительно, является гражданином Белоруссии.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Общество
Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей
Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Энергетика
Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан
Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины
Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Музыка
Организаторы показали логотип Евровидения-2020
Организаторы международного музыкального конкурса Евровидение-2020 показали логотип конкурса.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Политика
Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы
Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Экономика
ЦБ: рост заемщиков МФО с начала года составил 24%
Количество заемщиков микрофинансовых организаций увеличилось с начала года практически на четверть, сообщил на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Россиянам предстоит выйти на работу только 30 и 31 декабря, причем во вторник, в последний день года, руководство должно будет отпустить домой на час раньше.
Происшествия
Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы
Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
Политика
МИД Китая пригрозил США контрмерами за принятый закон по Гонконгу
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая.
Кино
В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»
Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
Энергетика
Европа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике
В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
Политика
В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев поднимет на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря ряд вопросов, в том числе тему возвращения украинских военнопленных.
Футбол
Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильма «Дау»
Проект «Дау» состоит из 10 эпизодов. 4 из них не получили прокатное удостоверение.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Экономика
«Сбербанк» снизил ставки по рефинансированию ипотеки
Сегодня стало известно, что «Сбербанк» снизит ставки по рефинансированию ипотечных займов других коммерческих банков с 29 ноября.
Происшествия