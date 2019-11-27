Энергетика

ТАССТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 878 тыс. баррелей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ruвчера в 10:51

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

ТАССвчера в 12:48

Нефть в восходящем канале

Инвест-Форсайт25 ноября в 12:23

Запасы нефти в США увеличились вопреки ожиданиям

Росбалтвчера в 11:02

Цены на нефть «пошатнул» Трамп

REGNUM04:50

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,6 млн баррелей

Rambler News Serviceвчера в 12:23

Ориентир по нефти - диапазон 63-65 доллара/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркет02:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:56, Вашингтон
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Политика

Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
ТАСС 07:11
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН 25 ноября в 19:37
Общество

Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
РИА Новости 01:00
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели клуб из Индии

Холдинг City Football Group, которому принадлежит «Манчестер Сити», стал владельцем контрольного пакета акций клуба «Мумбаи Сити» из индийской Супер-лиги.
Sport24.ru 06:01
Общество

В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

RT на русском 05:55
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

Глава Донецка Ростовской области попал в ДТП

Известия 06:09
Гаджеты

В Сети показали самый тонкий смартфон с поддержкой 5G

Вице-президент компании Брайан Шен опубликовал в соцсети Twitter рендер Reno 3 Pro 5G, на котором видно часть смартфона.
Дни24 06:06
Спорт

Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Sportbox.RU 06:41
Политика

НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет

РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес

Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой

После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
Комсомольская правда 04:10
Здоровье

В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак

В Волгограде умерла годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
РИА Новости 05:46
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Происшествия

ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

RT на русском 07:17
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Музыка

Фадеев признался, кто из артистов лейбла пел его голосом

Музыкальный продюсер признался, кто из артистов лейбла Malfa на самом деле пел его голосом.
Мойка78 05:43
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

Замглавы администрации Назрани задержан за превышение полномочий

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РЕН ТВ 07:24
Происшествия

СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 06:53
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Ультрас «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича

Metaratings 03:11
Происшествия

В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру вчера в 16:51
Политика

Контрактникам хотят доплачивать за службу в Крыму

«Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды», — говорится в проекте постановления.
URA.Ru вчера в 11:45
Политика

МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Российская газета вчера в 21:26
Фигурное катание

Алина Загитова попробовала себя в гончарном деле

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом в рамках японского шоу попробовала себя в гончарном деле.
Реальное время 04:48
Политика

Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Известия 05:27
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное