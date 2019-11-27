Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 878 тыс. баррелей.
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Политика
Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве
После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге
В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Футбол
«Спартак» оштрафовали за болельщиков, оскорблявших Дзюбу
Общество
Венгрия отказалась участвовать в Евровидении-2020 из-за геев
Как сообщают местные СМИ, Венгрия отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе.
Здоровье
Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин
Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
Общество
Завершено строительство моста в Китай через Амур
Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Транспорт
Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД
Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой
Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Экономика
Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое
Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Авто
АвтоВАЗ начнет делать комплектации автомобилей по желанию клиента
Формированием уникальных комплектаций на заводе займется специальное подразделение, которое начнет свою работу в следующем году.
Экономика
На налоги «Магнита» на Кубани построят школу-интернат и казачий корпус
Сеть "Магнит" Краснодар / AbsolutTV.ru / Новости / Власти Кубани планируют построить лечебно-диагностический корпус, казачий кадетский корпус, а также реконструировать водопроводы к трем туристическим городам.
Авто
Кроссовер Audi E-Tron получил увеличенный запас хода
В Германии модель стартует по цене 80 900 евро и предлагается вместе с меньшим E-Tron 50 Quattro стоимостью от 71 350 евро, который имеет запас хода 336 км. Audi смогла увеличить дальность хода своего кроссовера за счет разработки нового колесного тормозного механизма, который снижает остаточный тормозной момент.
Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Армия и оружие
В КНДР прошли испытания сверхбольшой ракетной установки
В КНДР состоялись испытания многоцелевой мобильной ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает издание Rodong Sinmun.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Кино
BadComedian разгромил сразу три российских фильма
Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Политика
В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ
Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Единоборства
Стала известна сумма гонораров за бой Емельяненко с Кокляевым
Ранее Емельяненко и Кокляевым был подписан контракт, в котором говорится, что поединок будет проведен по правилам бокса - в боксерских перчатках четыре раунда, пишет "Чемпионат.com".
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»
Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк», сообщает пресс-служба регулятора.