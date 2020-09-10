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ТАСС
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 2,033 млн баррелей и на 4 сентября составили 500,434 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.В источнике
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Profinance.ru

Нефть дешевеет на опасениях сокращения спроса на топливо

Profinance.ruвчера в 16:38
ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно выросли впервые с июля

ПРАЙМвчера в 11:15
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

ТАССвчера в 11:17
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США продолжают стремительно расти

ГЛАС.RUвчера в 11:47
Финмаркет

Запасы нефти в США выросли за период с 28 августа по 4 сентября на 2033 тыс. баррелей, бензина - упали на 2954 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 11:01
Газета.Ru

США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей

Газета.Ruвчера в 11:17
REGNUM

Цены на нефть снижаются в ожидании данных по запасам

REGNUMвчера в 05:52

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Ведомостивчера в 12:04
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RT на русском00:08
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Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
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Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

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Церковный суд решил отстранить от церкви схимонаха Сергия

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Эхо Москвывчера в 06:07
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