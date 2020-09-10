Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 2,033 млн баррелей и на 4 сентября составили 500,434 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.