Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей
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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 2,033 млн баррелей и на 4 сентября составили 500,434 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.В источнике
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