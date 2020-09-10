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ТАСС
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 2,033 млн баррелей и на 4 сентября составили 500,434 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.В источнике
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Вести.Ru

Коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли

Вести.Ru11:34
REGNUM

Цены на нефть снижаются в ожидании данных по запасам

REGNUM05:52
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

ТАСС11:17
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США продолжают стремительно расти

ГЛАС.RU11:47
Финмаркет

Запасы нефти в США выросли за период с 28 августа по 4 сентября на 2033 тыс. баррелей, бензина - упали на 2954 тыс. баррелей

Финмаркет11:01
ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно выросли впервые с июля

ПРАЙМ11:15
Газета.Ru

США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей

Газета.Ru11:17

75 лет назад прошел Парад победы стран антигитлеровской коалиции

Военный эксперт Юрий Пашолок напомнил в своем блоге, что сегодня исполняется 75 лет Параду Победы, который состоялся в Берлине и в котором приняли участия основные страны Антигитлеровской коалиции.
75 лет назад прошел Парад победы стран антигитлеровской коалиции
Новые Известия7 сентября в 11:43
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Случайное открытие поможет стабилизировать реакции термоядерного синтеза

Явление, при котором в токамаках возникают неожиданные электрические токи, расширяет список возможностей для стабилизации реакций термоядерного синтеза и управления ими, заявили ученые из Принстонской лаборатории физики плазмы Министерства энергетики США 7 сентября в своей статье в журнале Physics of Plasmas.
ИА Красная Весна7 сентября в 17:19

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщал «Интерфаксу», что Москва готова к сотрудничеству с международной организацией, если Берлин пришлет туда материалы по ситуации с Навальным.
Известия08:19
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Бабиш отверг встречу стран Вышеградской четверки с оппозицией Беларуси

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против официальной встречи премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) с представителями белорусской оппозиции в польском городе Люблине.
Известия13:48
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В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В апреле-мае объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогодним показателем, однако уже в июне отставание в объеме продаж российской продукции за рубеж заметно сократилось и составило 25%.
Российская газета19:00
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Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
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Четверть российских вкладчиков не знает об альтернативных инвестициях

Четверть россиян имеющих банковские накопления россиян - 24% - совсем не знакома с альтернативными инвестиционными продуктами, а 69% вкладчиков ни разу не оформляли подобные предложения, следует из результатов совместного исследования сберегательного поведения россиян РГС Банка и НАФИ.
Газета.Ru12:05
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
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