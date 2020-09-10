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Rambler News Service
Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).В источнике
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ИА Красная Весна

Цена на нефть падает вторую неделю подряд

ИА Красная Весна17:45
ГЛАС.RU

Цены на нефть снова упали ниже 40 долларов за баррель

ГЛАС.RUвчера в 02:22
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМвчера в 13:34
Финмаркет

Возможно возвращение нефти к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 10:22
REGNUM

Нефть подешевела более чем на 5% за неделю

REGNUMвчера в 16:01
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ruвчера в 01:15
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

ТАСС10 сентября в 11:17

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины
РИА Новостивчера в 10:10
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Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.comвчера в 04:23
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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