В Подмосковье курьер Delivery Club приставал к 11-летней девочке

Девочка из Подмосковья сделала заказ в Burger King, пока родителей не было дома, получила его и только собралась начать есть бургеры, как ей на телефон стали приходить очень странные сообщения от курьера, который доставлял заказ, сообщает Telegram-канал Mash.