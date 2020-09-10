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Rambler News Service
Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).В источнике
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Газета.Ru

США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей

Газета.Ruвчера в 11:17
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

ТАССвчера в 11:17
REGNUM

Цены на нефть снижаются в ожидании данных по запасам

REGNUMвчера в 05:52
Финмаркет

Запасы нефти в США выросли за период с 28 августа по 4 сентября на 2033 тыс. баррелей, бензина - упали на 2954 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 11:01
ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно выросли впервые с июля

ПРАЙМвчера в 11:15
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США продолжают стремительно расти

ГЛАС.RUвчера в 11:47
Мойка78

Нефть упала на фоне данных API о запасах США

Мойка78вчера в 03:01

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ru02:25
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ru03:46
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ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова

Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
REGNUM05:16
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В Подмосковье курьер Delivery Club приставал к 11-летней девочке

Девочка из Подмосковья сделала заказ в Burger King, пока родителей не было дома, получила его и только собралась начать есть бургеры, как ей на телефон стали приходить очень странные сообщения от курьера, который доставлял заказ, сообщает Telegram-канал Mash.
Live2407:15
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