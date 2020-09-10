Энергетика
Rambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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Общество
В Чечне задержали родственников Ахмеда Закаева
Закаев рассказал, что в Чечне задержаны две его сестры, два брата и племянники.
Общественная служба новостей вчера в 13:32
Общество
В России выявлено 5504 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 5504 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны.
Lenta.ru 03:30
Политика
Пушков оценил решение Литвы признать Тихановскую главой Белоруссии
10 сентября литовский сейм признал главу координационного совета белорусской оппозиции, кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии.
Известия вчера в 19:13
Общество
Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ. Об этом 10 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.
Известия вчера в 11:08
Происшествия
МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний
МВД устанавливает местонахождение одной из сопровождавших оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, которая уклонилась от дачи объяснений.
BFM.ru 01:55
Экономика
Доверяй, не проверяй: от планового контроля освободят лишь малые фирмы
Мораторий на плановые проверки бизнеса будет продлен до конца 2021 года, но коснется послабление только малых организаций — средним и крупным придется готовиться к встрече с контролерами.
Известия вчера в 17:01
Общество
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
МВД предложило обязать иностранцев делать дактилоскопию и получать ID
В МВД предложили обязать мигрантов, находящихся в России более 30 суток, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование и получать ID-карты.
Ридус 02:48
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою фигуру в мешковатом купальнике
Климова опубликовала короткое видео в бежевом купальнике. Актриса похвасталась шикарной фигурой, которую сразу оценили поклонники.
iReactor вчера в 06:56
Общество
Актриса из программы Кеосаяна извинилась за роль белоруски
Anews вчера в 10:16
Здоровье
15 классов в трёх школах Великого Новгорода ушли на «дистанционку» из-за всплеска ОРВИ
15 классов в трёх школах Великого Новгорода ушли на «дистанционку» из-за всплеска ОРВИ. Речь идёт о школах №20, №34 и гимназии №1.
Великий Новгород.ру 03:04
Общество
В России за сутки выявили максимум заразившихся COVID-19 с 30 июля
Новые случаи выявлены в 85 регионах За последние сутки в России выявлено 5 504 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Моя Москва.онлайн 03:49
Футбол
«Ливерпуль» представил третий комплект формы на следующий сезон
"Ливерпуль" представил третий комплект формы на предстоящий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:46
Общество
Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу
Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — за сутки в стране выявлено более 3 тысяч новых случаев.
Lenta.ru 03:16
Политика
Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального
Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАСС вчера в 17:41
Политика
В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, говорится в заявлении, подписанном председателями обеих групп - Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным - с российской.
РИА Новости 03:52
Авто
Компания Kia наладит сборку автомобилей в Узбекистане
В Узбекистане на заводе ADM-Jizzakh наладят выпуск моделей корейского бренда Kia, сообщают СМИ со ссылкой на президента KIA Motors Rus & CIS HQ Чжин Ха Кима.
Letnews.ru 00:59
Экономика
Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
Сергей Лавров и и глава МИД Кипра Никос Христодулидис подписал протокол о новом соглашении об избежании двойного налогообложения.
НТВ 08 сентября в 12:27
Здоровье
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".
РИА Новости 00:08
Транспорт
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новости вчера в 20:38
Политика
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.
Газета.Ru 01:40
Общество
Назван средний возраст россиян с алкоголизмом
В России алкоголизм формируется на протяжении нескольких лет, но его пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50 лет.
Lenta.ru 03:30
Политика
Раскрыта роль ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске
Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) были прекрасно осведомлены об операции украинских спецслужб, которые рассчитывали заполучить задержанных в Минске россиян.
РЕН ТВ 02:00
Общество
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
РИА Новости вчера в 14:51
Шоу-бизнес
На видео попал совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной
Если верить информации в Сети, отношения Козловского и Акиньшиной завязались во время съемок фильма "Чернобыль".
iReactor 09 сентября в 13:41
Общество
Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов
РБК вчера в 16:50
Футбол
«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с поражения от «Ланса»
Российская газета вчера в 17:25
Общество
В Госдуме предложили дать скидку на интернет учащимся дистанционно
Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву с предложением предоставить скидку до 50% за услуги интернета для семей, в которых дети вынуждены учиться дистанционно.
РБК 02:53
Происшествия
В США почтят память жертв терактов 11 сентября 2001 года
Сегодня, 11 сентября, в Америке пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби по всем погибшим.
Evo-rus.com 03:08
Политика
Турчинов обратился к Зеленскому с призывом начать наступление на Крым
Киев, 11 сентября 2020, 08:33 — REGNUM Экс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал президента страны Владимира Зеленского начать наступление на Крым.
REGNUM 01:33