Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

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Запасы нефти в США продолжают стремительно расти

ГЛАС.RUвчера в 11:47
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В Чечне задержали родственников Ахмеда Закаева

Закаев рассказал, что в Чечне задержаны две его сестры, два брата и племянники.
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Пушков оценил решение Литвы признать Тихановскую главой Белоруссии

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Общество

Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ

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Происшествия

МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний

МВД устанавливает местонахождение одной из сопровождавших оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, которая уклонилась от дачи объяснений.
BFM.ru 01:55
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Известия вчера в 17:01
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Общество

Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Общество

МВД предложило обязать иностранцев делать дактилоскопию и получать ID

В МВД предложили обязать мигрантов, находящихся в России более 30 суток, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование и получать ID-карты.
Ридус 02:48
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Общество

Актриса из программы Кеосаяна извинилась за роль белоруски

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15 классов в трёх школах Великого Новгорода ушли на «дистанционку» из-за всплеска ОРВИ

15 классов в трёх школах Великого Новгорода ушли на «дистанционку» из-за всплеска ОРВИ. Речь идёт о школах №20, №34 и гимназии №1.
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Общество

В России за сутки выявили максимум заразившихся COVID-19 с 30 июля

Новые случаи выявлены в 85 регионах За последние сутки в России выявлено 5 504 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Моя Москва.онлайн 03:49
Футбол

«Ливерпуль» представил третий комплект формы на следующий сезон

"Ливерпуль" представил третий комплект формы на предстоящий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:46
Общество

Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу

Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — за сутки в стране выявлено более 3 тысяч новых случаев.
Lenta.ru 03:16
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Политика

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАСС вчера в 17:41
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Политика

В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным

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РИА Новости 03:52
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Авто

Компания Kia наладит сборку автомобилей в Узбекистане

В Узбекистане на заводе ADM-Jizzakh наладят выпуск моделей корейского бренда Kia, сообщают СМИ со ссылкой на президента KIA Motors Rus & CIS HQ Чжин Ха Кима.
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Экономика

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Сергей Лавров и и глава МИД Кипра Никос Христодулидис подписал протокол о новом соглашении об избежании двойного налогообложения.
НТВ 08 сентября в 12:27
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Здоровье

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".
РИА Новости 00:08
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Транспорт

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новости вчера в 20:38
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Политика

Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.
Газета.Ru 01:40
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Общество

Назван средний возраст россиян с алкоголизмом

В России алкоголизм формируется на протяжении нескольких лет, но его пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50 лет.
Lenta.ru 03:30
Политика

Раскрыта роль ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) были прекрасно осведомлены об операции украинских спецслужб, которые рассчитывали заполучить задержанных в Минске россиян.
РЕН ТВ 02:00
Общество

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

РИА Новости вчера в 14:51
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Шоу-бизнес

На видео попал совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной

Если верить информации в Сети, отношения Козловского и Акиньшиной завязались во время съемок фильма "Чернобыль".
iReactor 09 сентября в 13:41
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Общество

Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

РБК вчера в 16:50
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Футбол

«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с поражения от «Ланса»

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Общество

В Госдуме предложили дать скидку на интернет учащимся дистанционно

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву с предложением предоставить скидку до 50% за услуги интернета для семей, в которых дети вынуждены учиться дистанционно.
РБК 02:53
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В США почтят память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Сегодня, 11 сентября, в Америке пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби по всем погибшим.
Evo-rus.com 03:08
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Турчинов обратился к Зеленскому с призывом начать наступление на Крым

Киев, 11 сентября 2020, 08:33 — REGNUM Экс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал президента страны Владимира Зеленского начать наступление на Крым.
REGNUM 01:33
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