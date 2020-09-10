Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
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Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).В источнике
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