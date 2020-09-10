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Rambler News Service
Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).В источнике
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ГЛАС.RU

Запасы нефти в США продолжают стремительно расти

ГЛАС.RUвчера в 11:47
Вечерняя Москва

Мировые цены на нефть упали на опасениях по спросу

Вечерняя Москва01:32
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

ТАССвчера в 11:17
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США

ПРАЙМ07:26
Финмаркет

Запасы нефти в США выросли за период с 28 августа по 4 сентября на 2033 тыс. баррелей, бензина - упали на 2954 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 11:01
REGNUM

Цены на нефть снижаются в ожидании данных по запасам

REGNUMвчера в 05:52
Мойка78

Нефть упала на фоне данных API о запасах США

Мойка78вчера в 03:01

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
РИА Новости06:15
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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В Чечне сообщили о публичном осуждении Ахмеда Закаева его семьей

Утверждается, что семья Закаева устроила сбор после его заявлений о задержании двух сестер, двух братьев и племянников, а также слов поддержки в адрес Telegram-канала 1ADAT, который публикует информацию о похищениях и задержаниях в Чечне.
Lenta.ru06:58
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ruвчера в 04:37
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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