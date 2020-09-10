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Rambler News Service
Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).В источнике
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Profinance.ru

Нефть дешевеет на опасениях сокращения спроса на топливо

Profinance.ruвчера в 16:38
Газета.Ru

США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей

Газета.Ruвчера в 11:17
ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно выросли впервые с июля

ПРАЙМвчера в 11:15
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США продолжают стремительно расти

ГЛАС.RUвчера в 11:47
Финмаркет

Запасы нефти в США выросли за период с 28 августа по 4 сентября на 2033 тыс. баррелей, бензина - упали на 2954 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 11:01
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

ТАССвчера в 11:17
REGNUM

Цены на нефть снижаются в ожидании данных по запасам

REGNUMвчера в 05:52

РФПИ договорился о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве на ее территории зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, сообщает «Интерфакс».
РФПИ договорился о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии
Ведомостивчера в 12:52
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
Российская газетавчера в 05:57
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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