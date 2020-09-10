Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
Смотрите также
Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
Улицкая ответила на обращение Алексиевич к русской интеллигенции
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
В России гражданам могут запретить перевозку более 10 кг красной икры
Девушки заклеили листовками с таксой памятник архитектуры в Чите
В Германии «Северный поток-2» не считают «проектом Путина»
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В регионах России начинается досрочное голосование на выборах
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв
Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ
Цена нефти Brent упала ниже $40 за баррель впервые с 25 июня
Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в Российской империи
В 11 регионах России зафиксировали вспышки коронавируса
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).В источнике
Подробнее о событии