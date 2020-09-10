Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Rambler News Service
Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).В источнике
Подробнее о событии
Profinance.ru

Нефть дешевеет на опасениях сокращения спроса на топливо

Profinance.ruвчера в 16:38
Газета.Ru

США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей

Газета.Ruвчера в 11:17
ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно выросли впервые с июля

ПРАЙМвчера в 11:15
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США продолжают стремительно расти

ГЛАС.RUвчера в 11:47
Финмаркет

Запасы нефти в США выросли за период с 28 августа по 4 сентября на 2033 тыс. баррелей, бензина - упали на 2954 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 11:01
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

ТАССвчера в 11:17
REGNUM

Цены на нефть снижаются в ожидании данных по запасам

REGNUMвчера в 05:52

Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным

Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
РИА Новости19:32
4

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
REGNUMвчера в 23:25
110

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
186

В Германии «Северный поток-2» не считают «проектом Путина»

Призывы остановить строительство газопровода «Северный поток-2», которые исходят от различных стран, являются ошибкой, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Общественная служба новостейвчера в 14:31

Исхаков поздравил Гагарину с годовщиной бракосочетания

Фотограф поделился откровенными воспоминаниями Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Дмитрия Исхакова появился любопытный пост, посвященный годовщине его свадьбы с Полиной Гагариной.
WomanHit.ruвчера в 08:19
1

Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака

Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в Instagram о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющийся одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.
РИА Новостивчера в 07:54
16

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
61