Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 5,72 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 5,72 млн баррелей и на 5 июня достигли 538,065 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,85 млн баррелей.
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Экономика
В России появятся две новые льготы для пенсионеров
Новые льготы станут доступны для пенсионеров в ближайшее время.
iReactor вчера в 03:07
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru 11:53
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Политика
В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы
Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:21
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай восстановит транспортное сообщение с Россией и разрешит поездки граждан при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в министерстве иностранных дел КНР.
РИА Новости 23:04
Политика
Солодов пойдет на выборы губернатора Камчатки как самовыдвиженец
В региональное законодательство депутаты уже внесли изменения, позволяющие врио губернатора пойти на осенние выборы в качестве самовыдвиженца.
Ведомости 22:22
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Происшествия
В Кургане произошел крупный пожар в садовом товариществе
РИА Новости 12:54
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, в случае принятия которого неработающие и работающие пенсионеры получат дополнительную индексацию пенсий на 14,4%. Работающие пенсионеры получат недоплаченные средства за период с 2016 по 2018 годы.
ToDay News Ufa вчера в 05:53
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после убийства 6-летней девочки в Крыму
Следственный комитет России (СК) возбудил дело после убийства шестилетней девочки. Об этом сообщается на сайте СК по региону.
Газета.Ru 10:38
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, п общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM 22:54
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
В ходе проведенного исследования ученые впервые смогли нанести на карту северную часть Великой Китайской стены, чья протяженность составляет порядка 750 километров.
ToDay News Ufa 16:00
Общество
У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери.
News.ru 11:45
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Общество
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Автоспорт
Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Общество
Минтруд отказался от особых правил увольнений во время пандемии
Министерство труда внесло изменения в проект регулирования трудовых отношений, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Компания 00:37