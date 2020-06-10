Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 5,72 млн баррелей и на 5 июня достигли 538,065 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,85 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,72 млн баррелей

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