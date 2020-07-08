Энергетика
ПРАЙМЗапасы нефти в США за неделю выросли на 1,1%, лучше прогноза
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 2,2 миллиона баррелей, до 47,8 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США снизились на 4,8 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей.
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Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Футбол
Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года
Как стало известно Metaratings.ru, «Зенит» договорился с Браниславом Ивановичем о продлении контракта, который истекает по окончании текущего сезона.
Metaratings 07:21
Общество
Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
Политика
Около половины граждан Украины не считают свою страну независимой
Киев, 9 июля 2020, 15:22 — REGNUM Украина сегодня не является по-настоящему независимым государством, считают 47,2% опрошенных украинцев.
REGNUM 08:22
Политика
Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов
RT на русском 07:03
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Политика
Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала
Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 06:04
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Киберспорт
Dota 2 исполнилось семь лет
9 июля 2020 года компьютерной игре Dota 2 исполнилось семь лет. Официальный релиз MOBA от Valve состоялся того же числа 2013 года.
Dota2.ru 08:21
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Общество
Spotify может запуститься в России 15 июля
Популярный шведский музыкальный сервис Spotify может запуститься в России уже 15 июля. Об этом сообщает издание Variety.
Ридус 06:35
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Компания "АвтоВАЗ" готовит сервисную кампанию, в ходе которой будет устранена давно известная неисправность 16-клапанных двигателей.
Новые автомобили 00:53
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет РФ опубликовал на YouTube видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Аргументы и Факты вчера в 21:41
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Россия сможет избежать второй волны коронавируса, если будет учитывать опыт стран, где она уже началась.
Деловое.ТВ 02:45
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Хоккей
Московское «Динамо» расстанется с одним из хоккеистов
Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов сообщил, что один из хоккеистов покинет стан бело-голубых.
Чемпионат 09:01
Финансы
Курс юаня достиг максимального уровня с марта
Юань уже несколько дней укрепляет свои позиции и впервые с марта пересек отметку в 7 юаней за доллар США, при этом USDCNY теперь тестирует линию тренда с марта 2018 года.
Profinance.ru 05:13
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Автоспорт
В «Ред Булле» опровергли информацию о возвращении Феттеля
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал информацию о возможном возвращении немецкого пилота Себастьяна Феттеля в команду.
Газета.Ru 07:53
Религия
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12