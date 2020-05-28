Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 7,928 млн баррелей и на 22 мая достигли 534,422 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,911 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Гаджеты
Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC
Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи.
UfacityNews.ru 16:06
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru 17:35
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
Общество
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом
Говорит Москва 15:48
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Происшествия
В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино
В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
ТАСС 17:25
Общество
Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице
Носить на улице маску и перчатки необходимо, потому что не всегда получается соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Росбалт 09:09
Шоу-бизнес
Александр Цекало: «Мы любим с Даришей друг друга и занимаемся сексом»
В первом выпуске своего проекта «Сериаlist» Цекало сравнивает просмотр сериалов с занятием сексом. Продюсер приводит в пример свою семью.
Территория новостей 03:13
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Армия и оружие
Цусима: как разгром русской эскадры повлиял на развитие флота
Итоги сражения стали определяющими для исхода войны в пользу Японии и повлияли на развитие мирового военного кораблестроения.
Российская газета вчера в 02:23
Общество
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
РИА Новости 18:48
Авто
Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар
Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru 00:05
Кино
Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону
Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Общество
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Кино
Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи
Режиссер фильма «Логан» Джеймс Мэнголд рассказал, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи в перезапуске франшизы «Люди Икс».
Культуромания 10:05
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборной России по биатлону
27 мая на заседании Правления СБР были утвержден тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Metaratings вчера в 13:13
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Аксенов несколько недель заявлял, что курортная инфраструктура Крыма может начать принимать гостей после 15 июня.
Новые Ведомости 05:43
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38