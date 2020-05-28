Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 7,928 млн баррелей и на 22 мая достигли 534,422 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,911 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

Игры В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5 Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее. 3

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 31

Происшествия В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 64

Армия и оружие Цусима: как разгром русской эскадры повлиял на развитие флота Итоги сражения стали определяющими для исхода войны в пользу Японии и повлияли на развитие мирового военного кораблестроения.

Авто Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея. 2

Гаджеты Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550 Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550. 2

Кино Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи Режиссер фильма «Логан» Джеймс Мэнголд рассказал, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи в перезапуске франшизы «Люди Икс».