Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 7,928 млн баррелей и на 22 мая достигли 534,422 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,911 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

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