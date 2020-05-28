Энергетика

ТАССТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 7,928 млн баррелей и на 22 мая достигли 534,422 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,911 млн баррелей.
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