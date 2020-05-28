Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 7,928 млн баррелей и на 22 мая достигли 534,422 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,911 млн баррелей.
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ЛАСК оштрафовали на 12 очков за нарушение карантинных правил
Австрийский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о штрафах для лидера чемпионата страны ЛАСКа за нарушение карантинных правил во время тренировок.
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Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
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Парламентская газета 08:14
Здоровье
Калужская область снова ушла в минус по свободным койкам
По данным штаба, по состоянию на 28 мая в Калужской области курс лечения проходят 2507 инфицированных.
Kaluga24.tv 15:20
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Бостонский марафон отменен впервые за свою 124-летнюю историю, сообщается на странице соревнований в Twitter.
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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
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Альфа-банк разрешил своим сотрудникам до конца 2020 г. не возвращаться на работу в офис.
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Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
РИА Новости 06:14
Общество
Скончался оппозиционер Сергей Мохнаткин
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Новый налоговый режим для самозанятых начнет действовать с 1 июля
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