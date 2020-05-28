Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Общество
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Путешествия
Россияне смогут отдыхать за границей не раньше осени
С 15 июня ждет россиян Хорватия. Откроет границы скоро и Турция, для которой туризм является системообразующей отраслью экономики.
Inc-news.ru вчера в 06:45
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 15 июня
Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
Эхо Москвы в Челябинске 10:09
Экономика
Сотни тысяч строителей в России останутся без работы
Как пишет РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), число безработных строителей по итогам 2020 года может составить порядка 400 тысяч человек.
Южный Федеральный 08:09
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
Экономика
Игорь Сечин переизбран председателем совета директоров «Интер РАО»
Совет директоров "Интер РАО", выбранный на годовом общем собрании акционеров 20 мая, избрал Игоря Сечина председателем совета директоров компании.
ТАСС 11:06
Происшествия
СК в Нижегородской области возбудил дело о фейке про коронавирус
В Нижегородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Известия 10:03
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:22
Общество
Академик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток
Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
Политическая Экспертиза 05:24
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Общество
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток
Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
Российская газета 11:26
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru вчера в 08:08
Кино
Актеры «Властелина колец» вновь соберутся вместе
Актер Доминик Монаган, исполнитель роли хоббита Мерри Пиппина, выложил в своем инстаграме скриншот трейлера, который подтверждает, что в шоу примут участие Энди Серкис (Голлум), Вигго Мортенсен (Арагорн), Миранда Отто (Эовин) и даже Питер Джексон, режиссер трилогии.
РБК 11:03
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Экономика сегодня 09:27
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Политика
В МИД РФ допустили выход США из Договора о запрете ядерных испытаний
В Москве допускают отзыв Вашингтоном своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Известия 10:36
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Армия и оружие
В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»
В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
Piter.tv 06:06
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Футбол
У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
REGNUM 06:07
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Общество
Названо условие для открытия парикмахерских в Москве
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назвал условия для открытия парикмахерских и других предприятий.
Газета.Ru 08:24
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01