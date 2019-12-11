Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.
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Общество
Причиной смерти Лужкова назвали редчайшее осложнение
Политика
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Закон предполагает введение санкций в отношении министра обороны, начальника Генштаба и министра финансов Турции, а также против крупного турецкого банка Halkbank и тех финансовых организаций, которые имеют связи с военной операцией в Сирии.
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Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
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Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
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В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
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Общество
Минюст предложил увеличить в десятки раз штрафы для бизнеса
В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается увеличить штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов.
Общество
Министр юстиции Украины пожаловался на низкую зарплату
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у него низкая зарплата, и сейчас он живет на деньги, полученные на предыдущей работе.
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Космос
Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Общество
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Политика
Захарова рассказала о изменении подхода Украины к переговорам с РФ
Украинское правительство изменило подход в переговорах с Россией, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Политика
В Кремле не планируют менять Конституцию РФ
Как сообщало ИА REGNUM, опрос показал, что 68% жителей России считают нужными поправки к Конституции, тогда как 17% полагают, что менять в ней ничего не нужно.
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg
Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Общество
Сбербанк хочет передать сокращенных сотрудников другим банкам
Сбербанк предложил ряду своих конкурентов взять на работу сотрудников, которых сама кредитная организация намерена сократить.
Технологии
Первый в мире голографический 5G-звонок совершили на Неделе интернета
В столичном Центре Международной Торговли стартовала «Недели российского интернета»: мероприятие уже на старте успело удивить проведением первого в мире двустороннего голографического междугороднего телемоста с использованием технологии 5G.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Экономика
Госдума приняла закон, определяющий Промсвязьбанк как опорный для ОПК
Госдума приняла в третьем чтении закон, определяющий ПАО "Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Гаджеты
В Apple начали продавать Mac Pro за 3,3 миллиона рублей
В компании Apple открыли продажи новой модели высококлассного компьютера Mac Pro.
Происшествия
Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани
В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
Экс-министр обороны Греции Камменос назвал преступлением признание ПЦУ
Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал преступлением решение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима и архиерейского собора признать "незаконную украинскую церковь", сообщает агентство церковных новостей Romfea.