Энергетика

ТАССТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.
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