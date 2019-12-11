Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей

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