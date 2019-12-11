Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.
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Наука
В Египте впервые найдены могилы людей с загадочными конусами
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасаке, Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
В Италии нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад
В Италии случайно нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Футбол
Динамо (Загреб) — Манчестер Сити 1:4
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей
Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Происшествия
Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно
Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган, передает ТАСС.
Футбол
Атлетико — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Происшествия
Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже
Число погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилось до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Футбол
ФК «Краснодар» улетел на игру с «Хетафе» с опозданием на 8 часов
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
Общество
Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой
Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Наука
Панцирные моллюски подсказали ученым новую конструкцию брони
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.