Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.
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Футбол
Букмекеры: «Динамо» Киев обыграет «Лугано» с вероятностью 80%
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Футбол
«Локомотив» уступил «Атлетико» в заключительном туре Лиги чемпионов
Футболисты московского "Локомотива" на выезде потерпели поражение от мадридского "Атлетико" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Интернет
Бесплатный антивирус Avast обвинили в слежке за пользователями
Глава компании опровергает выдвинутые обвинения, подчеркивая, что антивирус Avast не занимается сбором персонализированной информации.
Космос
Корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией.
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки
В зонах поиска пропавшего самолёта ВВС Чили Hercules C-130, который летел из города Пунта-Аренас на чилийскую базу в Антарктиде, обнаружены обломки, которые могут быть частью борта.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Политика
Сенат США рассмотрит проект, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Общество
Дания назвала авторов жалобы на «Северный поток — 2»
Жалобу на решение Дании об утверждении маршрута газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря подали польская экологическая организация.
Гаджеты
Компания Huawei начнет устанавливать свою ОС на гаджеты
Глава отдела по разработке ОС компании Huawei Вана Ченлу сообщил, что корпорация начнет устанавливать на свою продукцию фирменную операционную систему Harmony OS.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Наука
Удар астероида мог запустить движение плит на Земле
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Шахтер» и впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Итоговое положение команд: 1. "Манчестер Сити" (14 очков), 2. "Аталанта" (7), 3. "Шахтер" (6), 4. "Динамо" (5). "Сити" и "Аталанта" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" продолжит выступление в Лиге Европы.
Игры
Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3
Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
Футбол
Инфантино о закрытой Суперлиге: «ФИФА не поддерживает ни один проект»
Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Общество
На Новодевичьем кладбище готовятся к прощанию с Юрием Лужковым
Политика
На Украине открыли дело о госизмене против Порошенко
Юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко открыли новое уголовное дело.
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда
Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Наука
В Египте впервые найдены могилы людей с загадочными конусами
Международная археологическая миссия исследовательского проекта AMARNA PROJECT при проведении раскопок на территории древнего города Ахетатона в Египте обнаружила захоронения, в которых находились люди с мистическими конусообразными объектами на головах.
Технологии
Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором
Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».