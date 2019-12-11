Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Биатлон
Хованцев рассказал о возможных изменениях в сборной России к чемпионату мира
Тренер напомнил, что Екатерина Юрлова-Перхт и Евгений Гараничев не получили допуск на Олимпийские игры в Пхенчхан, поэтому неизвестно, разрешат ли им выступать на чемпионате мира.