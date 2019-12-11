Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.
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Общество
Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector
В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
Происшествия
Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева
Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
Политика
Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на 2020 год
Палата представителей США поддержала оборонный бюджет страны на 2020 год, документ предполагает выделение на нужды оборонной сферы $738 млрд.
Кино
Стали известны номинанты на «Золотой глобус»
Футбол
Юрий Семин признал последнее место «Локомотива» закономерным
Московский "Локомотив" проиграл в Мадриде местному "Атлетико" со счетом 0:2. Это поражение для москвичей стало пятым в групповом турнире, и они заняли последнее место в группе D. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признал закономерным итог группового турнира.
Футбол
«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ
В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Тоттенхэмом».
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
Санкционная петля на шее России затягивается. США хотят ввести санкции
Члены комитета по иностранным делам сената США решили перенести на более поздний срок рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России, 11 декабря сообщают американские СМИ.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Армия и оружие
Две ракеты упали в Багдаде у международного аэропорта
Иракские органы безопасности сообщили о падении двух ракет вблизи международного аэропорта столицы страны.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Авто
Mercedes-Benz официально представил новый GLA
Компания Mercedes-Benz представила компактный паркетник GLA нового поколения.
Общество
Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров
В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Экономика
Цифровая реформация: персональные данные россиян стали валютой
"Цифровые товары" В 2018 году в России было продано 1,43 млрд смартфонов - в семь раз больше, чем 10 лет назад, а доля пользователей интернета за тот же период выросла с 23,1% до 51,4%.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.
Происшествия
Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже
Число погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилось до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
На Украине начнут штрафовать за нарушение закона о языке
На Украине через два или три года начнут штрафовать за умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве.
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.