Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.
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Экономика
Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны
Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
Футбол
Гасперини: «Игроки „Аталанты“ верили в то, что могут войти в историю»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал первый в истории клуба выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы над «Шахтером».Я не расслаблялся до третьего гола, если честно.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Политика
США одобрили выделение $1 млрд на энергобезопасность Европы
Комитет по иностранным делам сената Конгресса США утвердил проект, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.
Общество
В Турции введен налог на проживание в отелях
В Турции туристам придется платить налог за проживание в местных отелях.
Общество
Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар
Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк из-за опухоли навсегда осталась парализованной
Как сообщает телеграм-канал Mash, Заворотнюк навсегда останется парализованной.
Здоровье
Пик заболеваемости гриппом в Италии придется на Рождество
По прогнозам медиков, пик заболеваемости придется на рождественские праздники.
Культура
Зеленский обошел Заворотнюк по запросам в Google
Компания Google опубликовала список самых популярных запросов на Украине за 2019 год.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Игры
Bethesda приостановила работу над проектом The Elder Scrolls: Legends
Компания Bethesda объявила, что она приостанавливает работу над проектом The Elder Scrolls: Legends на неопределённое время.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
В Италии в стене нашли украденную картину Климта «Портрет женщины»
Картина австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины", считающаяся украденной с 1997 года, найдена рабочими в стене галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце, откуда она и пропала, рассказали РИА Новости в полиции итальянского города.
Происшествия
С начала года в Сахалинской области по вине пьяных водителей погибли 33 человека
По вине пьяных водителей погибли 33 человека, что составляет почти половину от общего количества погибших на дорогах, и 157 получили травмы, от незначительных до серьезнейших.
Футбол
Определились участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Представительство Украины в ООН сообщило в Twitter, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных наций приняла украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей».
Политика
Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ
Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.