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REGNUM
REGNUM

Объём свободных денег у жителей России в июле резко вырос

Москва, 18 августа 2020, 14:28 — REGNUM У жителей России в июле 2020 года существенно — на 13,7% — по сравнению с июнем увеличился объём свободных денег, за год — на 7,2%. Такие цифры приводит ИХ «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалт09:09
Подробнее о событии
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ru09:45
Газета.Ru

Запас свободных денег у жителей РФ в июле резко вырос

Газета.Ru09:19
REGNUM

Объём свободных денег у жителей России в июле резко вырос

REGNUM07:28
Rambler News Service

У россиян в июле вырос объём «свободных денег»

Rambler News Service07:38
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ru07:35
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомости08:03
РБК

Запасы свободных денег россиян достигли максимума за несколько лет

РБК07:00

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
РИА Новости08:00
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Экономист Зубаревич рассказала, как коронавирусный кризис ударил по экономике Нижегородской области

17 августа сетевое издание «Проект» опубликовало мнение известного российского экономиста Натальи Зубаревич о масштабах потерь регионов в период пандемии коронавируса.
КозаПрессвчера в 13:03

Пропаганду АУЕ предложили блокировать без суда

Под «деятельностью по формированию и поддержке криминальной субкультуры», согласно тексту, подразумевается публичное оправдание преступных действий осужденных, размещение в интернете информации, содержащей идеологию криминальной субкультуры, ее символику и атрибутику, принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной помощи осужденным.
Lenta.ru09:19

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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