Объём свободных денег у жителей России в июле резко вырос

Москва, 18 августа 2020, 14:28 — REGNUM У жителей России в июле 2020 года существенно — на 13,7% — по сравнению с июнем увеличился объём свободных денег, за год — на 7,2%. Такие цифры приводит ИХ «Ромир».