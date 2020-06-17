Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruЗапасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей по данным API

Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: + 1, 6 млн; запасы бензина - 971 тыс.; запасы дистиллятов: + 2 млн.
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Снижение котировок Brent и WTI замедлилось в ожидании данных по запасам

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
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Общество

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Верховный суд отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
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Власти Пекина приостанавливают междугороднее автобусное сообщение

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В начале текущего лета 18 брендов, представленных на российском рынке, пересмотрели свои прайсы: у одних концернов цены выросли на всю линейку, у других - лишь на некоторые модели.
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Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
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