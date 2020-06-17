Энергетика
Profinance.ruЗапасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей по данным API
Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: + 1, 6 млн; запасы бензина - 971 тыс.; запасы дистиллятов: + 2 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Армия и оружие
КНДР: Сеул ждет невообразимое возмездие от Пхеньяна
Взрыв межкорейского офиса связи в городе Кэсон, произведенный Северной Кореей, является лишь первым в череде шагов, которые направлены против Республики Корея.
Военное дело 05:26
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае
Интерфакс - Россия вчера в 06:51
Общество
Названо число скончавшихся от коронавируса медиков в России
В России от коронавирусной инфекции скончались 489 медиков.
Газета.Ru 05:30
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Культура
Юрий Соломин празднует 85-летие
Народному артисту Советского Союза Юрию Соломину сегодня исполняется 85 лет.
НТВ 04:18
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 04:27
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Политика
Верховный суд отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
РИА Новости 03:47
Общество
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
Общество
Власти Пекина приостанавливают междугороднее автобусное сообщение
Междугороднее пассажирское автобусное сообщение с 19 числа будет приостановлено с Пекином в связи резким сокращением потока пассажиров из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке китайской столицы, сообщил в четверг заместитель главы городского комитета по вопросам транспорта Жун Цзюнь.
РИА Новости 05:07
Футбол
«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера
Газета.Ru 05:23
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
В Ивановской области обрушился переход между зданиями на комбинате
Переход обрушился между двумя зданиями на хлопчатобумажном комбинате в Ивановской области.
ТАСС 05:29
Авто
В первой половине июня изменили цены на автомобили 18 марок
В начале текущего лета 18 брендов, представленных на российском рынке, пересмотрели свои прайсы: у одних концернов цены выросли на всю линейку, у других - лишь на некоторые модели.
Новые автомобили 04:49
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
Энергетика
«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки
Обращения возмутили «Газпром» в связи с тем, что права заявителей никак не могли быть затронуты закупкой.
Lenta.ru 05:19
Киберспорт
Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана
News.ru вчера в 05:59
Армия и оружие
«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли
В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
Lenta.ru 05:20
Политика
В Германии ответили Трампу на слова о защите от РФ
Посол Германии в США Эмили Хабер прокомментировала заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о защите ФРГ от России, передает РИА Новости.
Москва 24 16 июня в 05:12
Здоровье
146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на четверг, 18 июня, за сутки еще у 146 человек выявлен коронавирус. Днем ранее заразились 152 человека.
Kursk.com 04:28
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 16 июня в 10:28