Энергетика
Profinance.ruЗапасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей по данным API
Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: + 1, 6 млн; запасы бензина - 971 тыс.; запасы дистиллятов: + 2 млн.
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Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Происшествия
В Челябинской области подтвердили 172 новых случая COVID-19
Челябинск, 18 июня 2020, 09:54 — REGNUM В Челябинской области за 17 июня подтверждено 172 новых случая COVID-19.
REGNUM 02:54
Экономика
Проект «Совесть» перешел от Qiwi к «Совкомбанку»
Компания Qiwi продала "Совкомбанку" проект "Совесть", ориентированный на потребительское кредитование граждан.
Долг.рф 02:24
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия вчера в 11:02
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
Somanyhorses 16 июня в 10:52
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Путешествия
Эксперты назвали самый популярный российский курорт
Председатель по туризму и курортам Госсовета республики Крым Алексей Черняк рассказал в беседе с ТАСС, что первое место по числу бронирований билетов занимает Симферополь.
Общественная служба новостей 03:28
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Здоровье
Онколог Иван Карасев перечислил пять симптомов рака кишечника
Онколог Иван Карасев перечислил пять признаков, сигнализирующих об опухоли в кишечнике.
Дни24 03:34
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан лишились заработков: «Наш бизнес умер»
«Наш бизнес умер, как это ни печально», - заявила она в интервью изданию 7Days.Ru.
Суть событий 02:23
Общество
В России из-за коронавируса предложили сократить новогодние каникулы
В России из-за пандемии коронавируса, режима самоизоляции и дополнительных выходных предлагают сократить количество нерабочих дней в январе 2021 года.
FlashNord 16 июня в 05:26
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Трамп объявил о реформе полиции Соединенных Штатов
Из-за демонстраций и протестов, связанных с убийством полицейскими Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп объявил о реформе полиции страны, подписав исполнительный указ «Безопасная полиция для безопасного общества».
Время МСК вчера в 08:16
Авто
В Hyundai рассказали, когда в России появится новая Hyundai Creta
Как стало известно российским журналистам, ссылающимся на представителя российского подразделения, новая Hyundai Creta появится в продаже в стране летом 2021 года.
Газета DAILY вчера в 12:57
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Гаджеты
Apple доминирует на рынке смартфонов премиум-класса — исследование
Смартфоны Apple заняли 57% рынка смартфонов премиум-класса в первом квартале 2020 года.
ИА Красная Весна 15 июня в 12:13
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13