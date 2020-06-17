Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: + 1, 6 млн; запасы бензина - 971 тыс.; запасы дистиллятов: + 2 млн.

Запасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей по данным API

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