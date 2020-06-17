Энергетика
Profinance.ruЗапасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей по данным API
Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: + 1, 6 млн; запасы бензина - 971 тыс.; запасы дистиллятов: + 2 млн.
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В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
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В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 03:41
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США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
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УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.
Газета.Ru 13:32
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В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Армия и оружие
Страны НАТО подготовили ответ на усиление ядерного потенциала России
Газета.Ru 14:20
Происшествия
Руководитель управления СК России по Дагестану пострадал в ДТП
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Дагестану Олег Потанин попал в автоаварию в Каякентском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах района.
АиФ Дагестан 13:06
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
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Общество
В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне
Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
ИА Красная Весна вчера в 16:44
Технологии
В Twitter появятся голосовые твиты
Пользователи социальной сети Twitter смогут записывать голосовые сообщения, пишет ТАСС.
Газета.Ru 14:50
Энергетика
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
Происшествия
На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5
Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37
Общество
Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках
Взгляд.ру 13:44
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета вчера в 05:01
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
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Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
Политика
Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране
Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране.
Газета.Ru 09:21
Экономика
Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения
По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.
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Футбол
«Овьедо» — «Депортиво»: борьба за выживание
«Овьедо» не проигрывает в трех матчах кряду, но остановит ли набравшего ход соперника 17 июня «Депортиво» - ответ есть в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 10:25
Здоровье
Диетолог назвал снижающие уровень холестерина продукты
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты могут помочь уменьшить высокий уровень холестерина в крови.
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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