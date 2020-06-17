Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruЗапасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей по данным API

Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: + 1, 6 млн; запасы бензина - 971 тыс.; запасы дистиллятов: + 2 млн.
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Запасы нефти в США обновили исторический рекорд

ГЛАС.RU11:07

Запасы нефти в США выросли за период с 5 июня по 12 июня на 1215 тыс. баррелей, бензина - упали на 1666 тыс. баррелей

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В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,2 млн баррелей

Rambler News Service10:47

Запасы нефти в США за неделю выросли до нового исторического рекорда в 539,3 млн баррелей

ПРАЙМ10:38

Запасы нефти в США обновили исторический рекорд

Вестник Кавказа10:58

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ru10:45
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В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
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В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Здоровье

В Пермском крае выявлено еще 50 случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 03:41
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Армия и оружие

США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело 11:28
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Футбол

УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.
Газета.Ru 13:32
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
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Армия и оружие

Страны НАТО подготовили ответ на усиление ядерного потенциала России

Газета.Ru 14:20
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Происшествия

Руководитель управления СК России по Дагестану пострадал в ДТП

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Дагестану Олег Потанин попал в автоаварию в Каякентском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах района.
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Происшествия

Допрос Ефремова по делу о ДТП завершился спустя 5 часов

Известия 13:26
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Общество

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
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Общество

В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне

Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
ИА Красная Весна вчера в 16:44
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Футбол

Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после возобновления турнира

Lenta.ru 14:57
Технологии

В Twitter появятся голосовые твиты

Пользователи социальной сети Twitter смогут записывать голосовые сообщения, пишет ТАСС.
Газета.Ru 14:50
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Энергетика

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
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Происшествия

На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5

Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37
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Общество

Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Взгляд.ру 13:44
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Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета вчера в 05:01
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Политика

Bloomberg: 80 ветеранов изолировали перед парадом Победы

News.ru 14:55
Происшествия

Попавший в ДТП внук экс-губернатора Ишаева сел за руль пьяным

Известия 14:40
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Политика

Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
Известия 12:23
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
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Политика

Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране

Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране.
Газета.Ru 09:21
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Экономика

Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения

По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.
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Футбол

«Овьедо» — «Депортиво»: борьба за выживание

«Овьедо» не проигрывает в трех матчах кряду, но остановит ли набравшего ход соперника 17 июня «Депортиво» - ответ есть в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 10:25
Здоровье

Диетолог назвал снижающие уровень холестерина продукты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты могут помочь уменьшить высокий уровень холестерина в крови.
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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Как работают Яндекс.Новости?
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