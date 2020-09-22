Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.В источнике
С чего всё началось
Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует
 из данных финансового регулятора.
Ведомостивчера в 09:15
Подробнее о событии
РБК

Биткоин, золото, акции: какие инвестиции принесут больше денег за 10 лет

РБК03:02
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Ведомостивчера в 09:15
Авторадио

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Авторадиовчера в 11:27
Газета.Ru

Запасы золота в российских банках достигли рекордного объема

Газета.Ruвчера в 10:33
Финансовая газета

Исследование: инвестиции российских банков в драгметаллы побили исторический рекорд в полтриллиона рублей

Финансовая газетавчера в 09:29
Lenta.ru

Российские банки рекордно вложились в золото

Lenta.ruвчера в 11:32
ПРАЙМ

Российские банки вложили в драгметаллы более 500 миллиардов рублей

ПРАЙМвчера в 08:56

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Газета.Ruвчера в 16:45
1K

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
134

Главой комиссии по этике Госсовета Коми избран депутат Жариков

"Председателем постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике избран депутат Государственного совета Владимир Сергеевич Жариков", - объявил решение председательствующий на заседании депутат Владимир Косов.
Интерфакс - Россия04:54
1

Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию 24 сентября

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф (18+), в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.
IrkutskMedia21 сентября в 01:30

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
922

Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Дума ТВвчера в 12:07
4

Фигуристка Елена Радионова завершила карьеру

21-летняя российская фигуриста, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании (2013 и 2014 годы) Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры.
Коммерсантъвчера в 09:47
2