Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума
В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.В источнике
С чего всё началось
Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует
из данных финансового регулятора.
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Финансовая газетавчера в 09:29