Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию 24 сентября

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф (18+), в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.