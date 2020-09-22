РБК 9

Объемы банковских инвестиций в золото и другие драгметаллы к 1 сентября составили 567,8 миллиардов рублей, то на 10,9% больше предыдущего максимального значения, достигнутого в октябре 2019 года. Таким образом, за август запасы драгметаллов у российских банков увеличились на 23,3 тонны.