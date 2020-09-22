Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума
Объемы банковских инвестиций в золото и другие драгметаллы к 1 сентября составили 567,8 миллиардов рублей, то на 10,9% больше предыдущего максимального значения, достигнутого в октябре 2019 года. Таким образом, за август запасы драгметаллов у российских банков увеличились на 23,3 тонны.В источнике
С чего всё началось
Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует
из данных финансового регулятора.
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Финансовая газетавчера в 09:29