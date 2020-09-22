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Ведомости
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.В источнике
С чего всё началось
Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует
 из данных финансового регулятора.
Ведомостивчера в 09:15
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РБК

Биткоин, золото, акции: какие инвестиции принесут больше денег за 10 лет

РБК03:02
Lenta.ru

Российские банки рекордно вложились в золото

Lenta.ruвчера в 11:32
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Ведомостивчера в 09:15
Газета.Ru

Запасы золота в российских банках достигли рекордного объема

Газета.Ruвчера в 10:33
Финансовая газета

Исследование: инвестиции российских банков в драгметаллы побили исторический рекорд в полтриллиона рублей

Финансовая газетавчера в 09:29
Авторадио

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Авторадиовчера в 11:27
ПРАЙМ

Российские банки вложили в драгметаллы более 500 миллиардов рублей

ПРАЙМвчера в 08:56

Луговой предложил обязать госкомпании продавать лом на публичных торгах

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обратился в Минпромторг с предложением обязать компании с госучастием продавать на публичных торгах лом черных и цветных металлов, образующийся при их деятельности.
РБК03:01

Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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В США предрекли закат F-35 и Су-57

Развитие технологий и подходов, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может привести к постепенному снижению роли истребителей, в частности, американского F-35 Lightning II и российского Су-57.
Lenta.ru17:08

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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На прививку от коронавируса в Москве можно будет записаться без столичного полиса ОМС

Жители Москвы, не имеющие столичного полиса обязательного медицинского страхования, теперь могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, сообщила в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС02:52

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании дела Навального

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
ТАССвчера в 04:59
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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
РБК01:12
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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