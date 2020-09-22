Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские банки рекордно вложились в золото

Lenta.ru11:32
Авторадио

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Авторадио11:27
ПРАЙМ

Российские банки вложили в драгметаллы более 500 миллиардов рублей

ПРАЙМ08:56
Финансовая газета

Исследование: инвестиции российских банков в драгметаллы побили исторический рекорд в полтриллиона рублей

Финансовая газета09:29
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Ведомости09:15
Газета.Ru

Запасы золота в российских банках достигли рекордного объема

Газета.Ru10:33
РБК

Российские банки увеличили запасы золота до нового исторического рекорда

РБК07:47

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
83

Жириновский ожидает распада США

Москва, 22 сентября 2020, 12:59 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предрекает распад США в течение 20 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM05:59
48

Le Monde: Путин в разговоре с Макроном высказался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов

Президент России в разговоре с французским коллегой высказался об Алексее Навальном как о симулянте и нарушителе законов, сообщает со ссылкой на источники французская газета Le Monde.
Эхо Москвы11:33

Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56

«Локомотиву» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ

Ярославскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" засчитано техническое поражение за неявку на матч регулярного чемпионата против пекинского "Куньлунь Ред Стар", сообщается на официальном сайте лиги.
Газета.Ru11:49

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
821